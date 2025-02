Investita mentre attraversa la strada a Roma: muore 19enne salernitana La ragazza è stata travolta da un'auto mentre si trovava sulle strisce pedonali

Una 19enne originaria di Pagani è stata investita e uccisa da un'auto, mentre stava attraversando la strada, nei pressi del centro commerciale Maximo, in via Laurentina, a Roma. E' successo poco dopo le 13 di oggi. La ragazza è stata travolta sulle strisce pedonali da un'auto guidata da un 71enne, l'uomo si è fermato a soccorrerla. Nonostante i soccorsi del 118 per la giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi, le forze dell'ordine stanno indagando

per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sequestrata la vettura, l’investitore è stato condotto in ospedale per essere sottoposto ai test per droga e alcol.