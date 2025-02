Pagani piange la 19enne Daniela Gambardella: investita e uccisa a Roma Era nella capitale per motivi di studio, a guidare l'auto un 71enne

La comunità di Pagani piange la morte improvvisa della studentessa 19enne Daniela Gambardella. La giovane è stata investita ieri, per cause ancora da accertare, mentre attraversava la strada a Roma, su via Laurentina, nei pressi del centro commerciale Maximo, nella zona della Cecchignola. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari intervenuti, la 19enne è morta sul colpo.

Daniela Gambaredella, originaria di Pagani, studiava a Roma, era iscritta alla facoltà di Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo all’Università Roma Tre, lavorava al centro commerciale per mantenersi agli studi. Dopo il sinistro sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi. Alla guida dell'auto che ha ucciso la 19enne c'era un pensionato 71enne che si è fermato a soccorrerla. E' stato condotto in ospedale per i test tossicologici, ora rischia una condanna per omicidio stradale.