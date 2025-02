Incidente mortale in Litoranea: gara di solidarietà per gli orfani La donna, investita e uccisa, aveva tre figli

Una gara di solidarietà per sostenere in un momento tragico i tre figli della 48enne Eleonora Ninova, investita e uccisa sulla Litoranea di Pontecagnano lunedì scorso. L'hanno messa in campo gli abitanti di Picciola, la località dove la donna, di origini bulgare, viveva da anni con la sua famiglia. Proprio a pochi metri da casa la 48enne è stata investita dall'auto guidata da un 58enne italiano.

Lei era in sella alla sua bicicletta, da una prima ricostruzione della dinamica avrebbe tentato di svoltare a sinistra per imboccare la strada di casa venendo investita dalla vettura e morendo sul colpo. L'uomo ora rischia di essere indagato per omicidio stradale. Si è riaccesa la polemica intanto su una strada killer dove negli anni sono morte diverse persone.