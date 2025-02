Palloncini bianchi e riso, come per le spose: a Pagani l'addio a Daniela Morta a 19 anni investita da un'auto a Roma, dove studiava e lavorava

Pagani ha dato il suo addio commosso alla 19enne Daniela Gambardella, investita e uccisa da un'auto guidata da un 72enne il 25 febbraio scorso, proprio a pochi passi dal centro commerciale Maximo sulla via Laurentina a Roma, dove lavorava. Studiava al Dams e sognava di fare l'attrice, desideri stroncati troppo presto. La sua cittadina ha voluto salutarla un'ultima volta, lasciando volare palloncini bianchi e lanciando sul feretro candido confetti e riso, come per le spose.

I funerali si sono tenuti alla Basilica di Sant'Alfonso, mentre si riaccende la polemica sulla sicurezza stradale. Il sindaco raffaele Maria De Prisco ha ribadito poi l'importanza di continuare a fare prevenzione, appellandosi alla coscienza dei singoli individui.