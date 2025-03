Incidente mortale a Cava: Castel San Giorgio in lacrime per Marco Apostolico Il dolore della sindaca: "Abbiamo un macigno sul cuore, annullati gli eventi di Carnevale"

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Cava de' Tirreni, nella frazione di Pregiato. Nell'impatto ha perso la vita il 26enne Marco Apostolico, originario di Castel San Giorgio. Ferite le altre tre persone che si trovavano nell'auto: una ragazza è stata ricoverata a Salerno in gravi condizioni, altri due giovani sono stati trasportati negli ospedali di Nocera Inferiore e Cava de' Tirreni. L'incidente si è verificato intorno alle 5 in via Franco Troiano: la Giulietta sulla quale viaggiavano i quattro, tutti originari di Castel San Giorgio e di età inferiore ai 30 anni, è finita fuori strada, schiantandosi contro un muro. Per il 26enne non c'è stato nulla da fare.

La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara ha proclamato il lutto cittadino, annullando tutti gli eventi previsti per Carnevale. "Un risveglio amaro per Castel San Giorgio. Stanotte un'altra giovane vita spezzata,un'altra tragedia della strada costata la vita ad un nostro giovane. Da sindaco, da madre, sono davvero addolorata e distrutta per questa ennesima tragedia. Marco Apostolico era un ragazzone nel fiore degli anni, dal cuore d'oro, un gigante buono che ho visto crescere e che ci lascia improvvisamente e tragicamente, lasciandoci con il cuore a pezzi", si legge sui social. "Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la nostra comunità, con scelta unanime di tutte le associazioni, il nostro Carnevale sarà rinviato a data da destinarsi. Le sfilate in programma sia oggi che martedì sono state annullate. Abbiamo un macigno sul cuore. A Dio Marco, da lassù asciuga le nostre lacrime e vola felice, più in alto che puoi. Noi non ti dimenticheremo".

Dolore è stato manifestato anche dalla vicina comunità di Roccapiemonte attraverso il sindaco Carmine Pagano. "Vicini al dolore che ha colpito la famiglia Apostolico per la tragica scomparsa del giovane Marco. Un altro drammatico incidente che ci ha portato via un ragazzo della comunità della vicina Castel San Giorgio. In qualità di sindaco e a nome di tutta la città di Roccapiemonte, porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari. Marco era un gran lavoratore e sapeva farsi ben volere da tutti. Ci mancherà".

Sulla tragedia avvenuta a Cava de' Tirreni sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore che sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.