Incidente in Costiera Amalfitana: bus rischia di precipitare nel vuoto Ferito un motociclista, si trova in ospedale a Salerno

Drammatico incidente sulla statale 163 Amalfitana, nei pressi di Positano, istituito il senso unico alternato all'altezza del km 8,600 nel comune di Vico Equense. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono state coinvolte una moto e un autobus e nell'impatto il motociclista è rimasto ferito. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del '118' e sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, le operazioni di rimozione dell'autobus e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile e in piena sicurezza. Il motociclista ferito è stato condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Salvi, ma sotto choc, gli occupanti del pulman che hanno rischiato di precipitare nel vuoto.