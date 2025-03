Incidente sull'A2, auto si ribalta in galleria: ferito un 42enne L'uomo è stato condotto in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, un'auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata in una galleria sull'A2, nei pressi di Sicignano degli Alburni, sulla corsia Sud. Il conducente, un 42enne, è stato soccorso dai sanitari del Vopi e condotto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e la polizia stradale per i rilievi.