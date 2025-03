Paura nella notte a Fisciano: auto finisce fuori strada e si ribalta, 4 feriti Tre sono già stati dimessi, uno è ricoverato al Ruggi per accertamenti

Un incidente stradale si è verificato nella notte sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Fisciano, in direzione Nord. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto, all'altezza del chilometro 8,900, è prima finita fuori strada e poi si è ribaltata. All'interno della vettura c'erano cinque ragazzi, quattro dei quali hanno riportato ferite. Soccorsi dai sanitari della Solidarietà di Fisciano, sono stati trasportati negli ospedali di Mercato San Severino e Salerno. Tre di loro sono già stati dimessi, con una prognosi giudicata guaribile tra i 7 ed i 10 giorni. Più complessa la situazione del conducente che è ancora ricoverato al "Ruggi" per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Salerno per gli accertamenti del caso.