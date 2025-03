Finanziamenti elettorali ai De Luca, la Procura apre un'indagine conoscitiva Sotto la lente dei pm i fondi concessi a Vincenzo e Piero De Luca per regionali e politiche

Non ci sono ipotesi di reato né, al momento, persone iscritte nel registro degli indagati. Ma la procura di Salerno ha avviato un'indagine conoscitiva sul finanziamento elettorale concesso a Vincenzo a Piero De Luca per le tornate elettorali recenti.

Sotto la lente dei pm i fondi elargiti da Agostino Gallozzi, patron del porto turistico di Marina di Arechi e socio di controllo di Salerno Terminal Container spa al deputato Piero De Luca. I pm salernitani, guidati da Giuseppe Borrelli, fanno sapere che non si tratta di notizie di reato.

Nei giorni scorsi, sempre su delega dei magistrati salernitani, erano stati ascoltati come testi Aldo Spinelli ed il figlio Roberto, terminalisti di Genova (il gruppo Spinelli è socio di minoranza in una società di Gallozzi), in questo caso per i finanziamenti alla campagna elettorale per le elezioni regionali del governatore campano.