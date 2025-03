Ordigno fatto esplodere davanti al municipio di Castel San Giorgio Paura tra i residenti, danneggiato il palazzo, è successo nella notte

Paura nella notte a Castel San Giorgio. Un ordigno ad alta potenzialità è stato fatto esplodere davanti alla sede del Comune intorno alle 2:30. La deflagrazione ha causato danni al palazzo, all’ingresso del municipio, infranti anche i vetri di alcune case nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, Vigili Del Fuoco e la sindaca Paola Lanzara.

Partite le indagini per capire quanto accaduto, sentiti anche alcuni testimoni. Da una prima ricostruzione fatta dai militari pare che un uomo a bordo di una moto di grossa cilindratata abbia lanciato l'ordigno per poi fuggire via. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona.