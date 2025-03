CGIL e FP CGIL Salerno condannano vile attacco al Comune di Castel San Giorgio "Un gesto grave e inaccettabile"

La CGIL Salerno e la FP CGIL Salerno esprimono la loro ferma condanna per l’attacco subito dal Comune di Castel San Giorgio, con l’esplosione di un ordigno davanti alla sede municipale. Un gesto grave e inaccettabile, che colpisce un’istituzione pubblica e, con essa, l’intera comunità.



«Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla sindaca Paola Lanzara, alla sua amministrazione e ai cittadini di Castel San Giorgio» – dichiara Antonio Apadula, segretario generale della CGIL Salerno – «Ogni forma di violenza e intimidazione deve essere respinta con fermezza. Chiediamo che sia fatta piena luce sull’accaduto e che si garantisca la sicurezza di chi ogni giorno lavora al servizio della collettività».



Anche la FP CGIL Salerno, attraverso il suo segretario generale Antonio Capezzuto, sottolinea l’importanza di difendere le istituzioni e i lavoratori pubblici: «Un attacco come questo è un segnale preoccupante. Nessuno deve sentirsi solo di fronte alla violenza. Siamo e saremo sempre dalla parte di chi, con impegno e responsabilità, lavora per garantire i servizi pubblici e il bene della comunità. Confidiamo in un’azione rapida e decisa delle autorità per individuare i responsabili».



La CGIL e la FP CGIL Salerno ribadiscono il loro impegno per la difesa della democrazia, della legalità e della sicurezza di tutti i cittadini.