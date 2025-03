Attentato a Castel San Giorgio, vertice in Prefettura: intensificati i controlli Il Prefetto sta seguendo con la massima attenzione la situazione

In seguito al grave episodio avvenuto la scorsa notte nel comune di Castel San Giorgio, dove ignoti alle 2,10 circa hanno fatto esplodere un ordigno artigianale all'ingresso del palazzo del Municipio, è stata subito convocata, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. All'incontro, coordinato dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Il Prefetto, con i vertici delle Forze di Polizia, sta seguendo con la massima attenzione la situazione ed ha immediatamente disposto l'intensificazione delle misure di vigilanza nell'ambito del controllo coordinato del territorio. Nell'occasione il Prefetto Esposito ha espresso condanna per l'episodio e massima vicinanza e solidarietà alla Sindaca Paola Lanzara, all'Amministrazione comunale e alla comunità tutta di Castel San Giorgio.