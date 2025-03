Tragico incidente a Milano: Pollica piange la scomparsa di Matteo Lucibello Fatale l'impatto con una rotonda, rientrava da una festa di compleanno

La comunità di Pollica piange la scomparsa di Matteo Lucibello, 47enne deceduto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Milano. Il giovane, originario del comune cilentano ma residente in Lombardia, stava rientrando dai festeggiamenti di un compleanno quando è rimasto coinvolto nel tragico impatto. L'auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro una rotonda, tra viale Ortles e via Condino. Il 47enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ricoverato ma in condizioni meno gravi il 25enne che era in auto con lui. Secondo una prima ricostruzione all'interno della vettura ci sarebbe stata anche un'altra persona che è stata rintracciata successivamente. La notizia del tragico incidente ha destato grande dolore a Pollica dove, in tanti, piangono la scomparsa di Matteo Lucibello.