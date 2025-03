Duplice omicidio al Mercato Ittico: giudizio immediato per Iacovazzo Il delitto messo a segno il primo ottobre scorso

Il gip del Tribunale di Salerno ha disposto il giudizio immediato per Francesco Iacovazzo, il 72enne ritenuto autore del duplice omicio messo a segno il primo ottobre scorso al mercato ittico di Salerno, vittime Carmine De Luca e Rosario Montone.

Le imputazioni sono di duplice omicidio aggravato dai futili motivi e della premeditazione oltre che di porto abusivo d’arma da fuoco, una pistola calibro 7.65.

La famiglia di Iacovazzo intanto chiede che siano garantite le cure in maniera più rapida e efficiente per la sua patologia (laringectomia totale per esteso carcinoma).