Furti a Salerno, la questura: si stringe il cerchio sui responsabili Le indagini attivate dalla squadra mobile sono in una fase di sviluppo avanzato

In relazione ai furti che si sono verificati nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorsi negli esercizi commerciali della zona orientale di Salerno le attività di indagine attivate nell’immediatezza dalla locale Squadra Mobile, ancora coperte da segreto istruttorio, sono in una fase di sviluppo avanzato, tali da consentire di ristabilire la serenità nei confronti dei cittadini e degli esercizi pubblici di questa città. Lo comunica la Questura di Salerno.

I colpi messi a segno in meno di 24 ore in un caseificio, in un ristorante e in un locale hanno provocato allarme in città, gli esercenti esasperati hanno chiesto più uomini in campo per garantire la sicurezza.