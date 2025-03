Rissa tra giovani a Nocera Inferiore, indagini per identificare i responsabili Nocera Inferiore – Sabato notte un violento scontro tra due gruppi ha scatenato il panico in centro

Un’altra notte di tensione a Nocera Inferiore, dove una rissa ha coinvolto tra le dieci e le quindici persone nella zona tra via Amato e piazza Diaz, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Presepe. Secondo alcune testimonianze, gli scontri sarebbero proseguiti fino alle vicinanze del liceo classico. Ad affrontarsi sarebbero stati giovani provenienti da Nocera Inferiore e Pagani, alcuni dei quali armati di tirapugni e oggetti contundenti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante l’arrivo rapido di polizia e guardia di finanza, i gruppi si erano già dileguati, lasciando solo il caos tra i passanti. L'intervento potrebbe comunque aver evitato il degenerare della situazione. Alcuni testimoni, impauriti dalla violenza, si sono allontanati velocemente per evitare di essere coinvolti. La segnalazione dell'accaduto alle autorità è arrivata da alcuni cittadini, preoccupati per l’escalation di episodi simili.

Le indagini e i controlli sulla movida

Le forze dell’ordine stanno ora passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e private per identificare i partecipanti alla rissa. In passato, proprio grazie a questi strumenti, si è riusciti a individuare e denunciare i responsabili di altri episodi di violenza. Il piano di sicurezza per la movida a Nocera Inferiore prevede già una sorveglianza capillare da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che presidiano le aree più affollate nei fine settimana. Anche questa volta, le indagini saranno approfondite per far luce su quanto accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili.