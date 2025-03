Salerno, i ladri tornano a colpire: furto nel centro "Life is a game" Danni ingenti al centro per l'autismo

Ancora ladri in azione a Salerno. Nel mirino dei malviventi, stavolta, è finito il centro “Life is a game”, struttura gestita dalla cooperativa Giovamente e che si occupa di persone affette da autismo. Ingenti i danni provocati alla struttura: i ladri, dopo aver forzato una saracinesca, hanno portato via un monitor, una stampante, un proiettore e una macchinetta del caffè.

“Questa è una giornata difficile. Sono rimasta senza parole e piena di rabbia dopo aver subito un furto a Life is a Game Autisms”, scrive sui social la pedagogista osa Mandia. “Non si tratta solo di oggetti materiali, ma di qualcosa che riguarda un progetto importante per noi, questo è il loro luogo, il luogo dove imparano, si divertono. Life is a Game Autism è un'iniziativa che mette il cuore in tutto ciò che fa. È davvero deludente vedere che persone senza scrupoli possano rovinare il lavoro di chi cerca solo di fare del bene. Ma non ci fermiamo qui, andiamo avanti con più determinazione che mai”.