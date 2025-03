Sapri, tensione in ospedale: aggrediti e feriti due carabinieri Un 26enne ha rischiato d’investire i due militari

Una folle aggressione si è verificata in mattinata nei pressi dell'ospedale di Sapri. Ad avere la peggio sono stati il comandante della compagnia carabinieri Francesco Fedocci e il comandante della locale stazione Pietro Marino. Entrambi sono intervenuti per provare a riportare la calma in pronto soccorso. Un 26enne, in evidente stato di alterazione, stava creando problemi al personale sanitario. I due carabinieri sono intervenuti per provare a riportare la calma ma il giovane ha continuato a dare in escandescenza. Dopo essersi messo in auto, ha rischiato d'investire i due militari che sono riusciti a bloccarlo, riportando lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Il giovane è stato arrestato.

Solidarietà è stata espressa dal sindaco di Sapri, Antonio Gentile. "Esprimo sincera solidarietà e vicinanza, interpretando anche il sentimento cittadino, nei confronti del Comandante della Compagnia CC Capitano Francesco Fedocci e del Comandante della Stazione Lugotenente Pietro Marino per l’aggressione subita stamani mentre tutelavano il personale del Pronto Soccorso".