Salerno, competenza territoriale in bilico: slitta l'udienza a carico di Alfieri VIDEO - Le dichiarazioni degli avvocati all'uscita dalla Cittadella Giudiziaria

È stato rinviato al prossimo 24 aprile il processo a carico di Franco Alfieri e degli altri cinque imputati coinvolti nell'inchiesta per presunti appalti truccati nell'ambito della pubblica amministrazione. Il giudice Donatella Mancini, accogliendo la richiesta avanzata dalle difese, ha deciso di rinviare l'udienza in quanto, al momento, non sono state ancora depositate le motivazioni che, lo scorso 14 febbraio, hanno spinto la Corte di Cassazione a respingere il ricorso a carico dei 6 imputati. Non è chiaro se la Suprema Corte abbia affrontato - e in che termini - la questione legata alla presunta incompetenza territoriale della Procura di Salerno in luogo di quella di Vallo della Lucania. Il collegio difensivo, infatti, ritiene che i fatti contestati dalla Procura siano avvenuti in un territorio che ricade sotto la competenza territoriale della Procura vallese e, pertanto, il processo e l'inchiesta devono avere altra sede. Una vicenda su cui si era pronunciato anche il procuratore generale della Corte di Cassazione ma che, in ogni caso, è stata rigettata dalla Suprema Corte.

Questa mattina, in aula, i difensori hanno evidenziato che al momento non si conoscono ancora le motivazioni della decisione e, pertanto, hanno richiesto il rinvio dell'udienza. Istanza che è stata accolta dal giudice che ha fissato per il 24 aprile la prossima udienza.