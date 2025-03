Paura a Montecorvino Pugliano, fiamme in un'abitazione: un ferito Sul posto i vigili del fuoco ed i volontari del Vopi di Pontecagnano

Paura a Montecorvino Pugliano dove, in serata, è divampato un incendio in un'abitazione. Il fatto è accaduto intorno alle 18 in un appartamento del Parco Verdiana. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il rogo. Ad avere la peggio è stata una persona, rimasta intossicata e soccorsa dai sanitari del Vopi che, spingendosi con coraggio fino a pochi metri dalle fiamme, sono riusciti ad evitare conseguenze più gravi per il malcapitato. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a sedare l'incendio e a mettere in sicurezza l'appartamento.