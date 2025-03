Ancora strage sulle strade: scontro tra auto, morti due giovani di 24 e 25 anni Pesantissimo il bilancio di uno scontro tra un'Audi A3 e un'Alfa 147

Una strage senza fine sulle strade della provincia di Salerno. L'ultima ieri sera in località "Fonte" nel comune di Roccadaspide. Nello scontro tra un'A3 e una 147 hanno perso la vita due ragazzi di 24 e 25 anni.

L'impatto è stato terribile: sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica della tragedia.

Luca Minella e Samuel Aricchio - questo il nome delle due vittime - erano entrambi originari di Roccadaspide. La comunità è sotto choc per una tragedia immane che ha sconvolto le famiglie e non solo.

Nell'impatto è rimasto ferito anche un altro giovane, un 28enne residente a Cava de' Tirreni, che non sarebbe in pericolo di vita ed è ricoverato in ospedale.