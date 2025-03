Beccato con droga e denaro in contante: arrestato In azione i carabinieri a San Gregorio Magno

Il 19 marzo, a San Gregorio Magno i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli hanno arrestato G.T., queste le sue iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria operante, a seguito di perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di cocaina, per un peso di circa 56 grammi, materiale per il confezionamento e circa 5.000 euro in contanti.