Promettono una relazione ma gli estorcono 137mila euro: vittima un 74enne L'uomo è stato raggirato sui social, scattata la denuncia

Promesse d'amore ma tali rimanevano. Perché non superavano la barriera dei social. Ma i soldi invece sì: a un 74enne di Pieve Torina (Macerata) le due storie di raggiri sentimentali sono costate almeno 137mila euro (anche tramite prestiti) tra il 2018 e il 2024. Sono due i denunciati per truffa dai Carabinieri di Pieve Torina. Si tratta di una 29enne di Mantova e un uomo 49enne di Pellezzano (Salerno), per il reato di truffa aggravata e continuata ai danni di un uomo del luogo. Le indagini sono state avviate ad agosto quando il 74enne di Pieve Torina, anche con l'incoraggiamento dei fratelli, ha sporto querela. La vittima ha dichiarato che dal 2018 al 2019, per il primo episodio, e dal 2019 al 2024, per il secondo episodio, è stato truffato da due diverse donne. In entrambi i casi ha avuto rapporti tramite social, chat con la promessa di avere una relazione sentimentale e di una convivenza con lui.

L'anziano, che in quel periodo era particolarmente fragile vista la difficile situazione personale e familiare, è stato ingannato dalle due che facevano promesse, non mantenutea causa di puntuali sventure. Le donne hanno indotto l'uomo a effettuare svariati bonifici a loro favore: nella prima 'relazione' ha versato 35mila euro mentre nella seconda una cifra nettamente più alta, superiore ai 102mila euro. I militari, tramite le indagini bancarie e telematiche, hanno permesso di scoprire che i responsabili delle truffe erano una donna e in un uomo e non una donna come si era presentato e poi di ricostruire i movimenti dei flussi bancari. Questo ha fatto sì di arrivare all'esatta identificazione degli intestatari dei conti correnti bancari sui quali il maceratese aveva effettuato i bonifici. Gli autori delle truffe, aggravate e continuate ai danni dell'uomo, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.