Tragedia ad Amalfi: cade da una macera a secco e muore Disposta l'autopsia

Tragedia ad Amalfi, nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni mentre stava lavorando in un fondo agricolo nella frazione di Pogerola, è precipitato da una macera a secco. Il malcapitato ha battuto la testa, sarebbe morto sul colpo per il violento impatto, pare fosse da solo al momento dell’incidente.

I dettagli

Inutili i soccorsi, allertato il 118, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri, si indaga sulla vicenda per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'uomo potrebbe essere precipitato in seguito ad un malore, in queste ore l'autopsia sulla salma che si trova all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.