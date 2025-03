Angri, i carabinieri arrestano uno spacciatore di droga 27enne E' stato beccato a cedere cocaina e crack

Il 27 marzo ad Angri i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente un 27enne del posto beccato a cedere cocaina e crack. Dopo la perquisizione sarebbero stata trovata altra sostanza stupefacente suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L'arrestato si trova ora in carcere a Salerno.