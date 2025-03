Pagani piange il 18enne Davide Calabrese, morto in gita scolastica La verità dalla cartella clinica del ragazzo, oggi la salma rientrerà in Italia

Dolore e sgomento a Pagani per la morte del 18enne Davide Calabrese, deceduto mentre si trovava in gita scolastica a Malaga, a causa delle conseguenze di un virus febbrie. Cordoglio è stato espresso anche dall’Amministrazione provinciale di Salerno. “Il Vice Presidente Giovanni Guzzo ed i consiglieri provinciali si uniscono al profondo dolore dei familiari, dei compagni e dell’intera comunità di Pagani per la scomparsa improvvisa del giovane studente del Liceo Scientifico Statale Mangino, avvenuta durante una gita scolastica in Spagna”.

Ore di lutto nella comunità salernitana, i genitori del ragazzo sono immediatamente volati in Spagna al capezzale del figlio. Un momento di spensieratezza, la tradizionale gita di fine anno scolastico, si è trasformata in tragedia. Ora i familiari chiedono che si faccia luce sulla vicenda, lo zio del giovane è un consigliere comunale di Pagani. La verità potrebbe emergere dalla cartella clinica del ragazzo. Oggi la salma farà rientro in Italia.