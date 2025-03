Incendio a Cava de’ Tirreni: scoppiano bombole gpl, feriti tre vigili del fuoco Due donne sono state tratte in salvo, evacuate le abitazioni

Nel pomeriggio in via Bernardo Quaranta, a Cava de' Tirreni è divampato un incendio in appartamento. All'interno vi era una donna, accumulatrice seriale, già assistita socialmente. All'arrivo dei Vigili del Fuoco si è sfiorata la tragedia. Durante le operazioni, nel tentativo di entrare all'interno dell'abitazione, due bombole di gpl sono esplose.

Tre Vigili del Fuoco feriti, sono stati soccorsi dai sanitari sul posto e successivamente trasportati in ospedale. Immediatamente dopo, due donne sono state tirate fuori dal cumulo di materiale presente e tutti gli abitanti della palazzina fatti evacuare.

Sul posto circa 25 caschi rossi provenienti da Salerno, Mercato San Severino, Nocera, oltre a due autobotti, un'autoscala e un carro aria per la scorta di bombole. L'intervento è ancora in corso