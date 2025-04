Morto 16enne schiacciato da un trattore: era originario di Sanza Felice Laveglia era alla guida del mezzo agricolo nell'azienda di famiglia

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Sanza, si tratta della morte improvvisa del 16enne Felice Laveglia, schiacciato da un trattore nell’azienda agricola di famiglia, a Montopoli in Val d'Arno, Pisa. I genitori, originari del comune cilentano, si erano trasferiti in Toscana per motivi di lavoro, ma tutta la famiglia del ragazzo vive ancora a Sanza.

Il 16enne nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 marzo, mentre era a lavoro nelle campagne al confine tra Palaia e Montopoli Valdarno, è rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato mentre lui era alla guida. A scprire il corpo senza vita il padre, purtoppo per il 16enne non c'era più nulla da fare.