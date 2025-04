Capaccio: 15enne ferito, "Siamo tutti con te e ti rivogliamo in mezzo a noi" Il messaggio dell'istituto frequentato dal giovanissimo

"Siamo tutti con te, preghiamo per te e ti rivogliamo in mezzo a noi. Resisti!”. E' il messaggio dell'Istituto d’Istruzione Superiore Piranesi di Capaccio Paestum, la scuola del 15enne di Capaccio ritrovato lunedì in una pozza di sangue nei pressi della sua abitazione. Il giovanissimo ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno mentre i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.