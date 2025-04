L'addio di Pagani a Davide, il 18enne morto durante la gita scolastica Il feretro ha sfilato anche davanti al liceo frequentato dal ragazzo

Pienissima la Basilica di Sant’Alfonso, a Pagani, per l’ultimo saluto a Davide Calabrese, il 18enne morto durante un viaggio di istruzione in Spagna. Una tragedia che ha sconvolto la comunità dell'agro che ha preso parte questo pomeriggio al funerale del ragazzo per stringersi al dolore della famiglia. Tantissimi i giovanissimi, c'erano tutti gli studenti del liceo scientifico Mangino frequentato da Davide, il feretro è passato anche davanti alla scuola, un ultimo saluto. Palloncini blu e bianchi e una maglietta per ricordare un ragazzo pieno di vita, solare, amato da tutti.