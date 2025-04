Montecorvino Rovella, notte movimentata: in fiamme un furgone e un'auto Indagini in corso da parte dei carabinieri

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana, la scorsa notte, sono intervenuti a Montecorvino Rovella per spegnere l'incendio di un furgone. Il mezzo di proprietà di un'azienda di servizi, era parcheggiato in un'area apposita quando, per motivi da accertare, un residente del posto l'ha visto avvolto dalle fiamme ed ha contattato la sala operativa dei caschi rossi. Dopo pochi minuti, la stessa squadra è intervenuta a poche centinaia di metri per un'altra auto in fiamme. I Carabinieri sul posto si occuperanno delle indagini del caso.