Omicidio Vassallo, Annunziata: "Ora può cambiare l'impianto accusatorio" "La Corte ha annullato il provvedimento del Riesame che confermava la misura in carcere"

“L'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione è un passaggio di fondamentale importanza oltre che un risultato di successo. Questo accoglimento è fondamentale perché arriva in un momento in cui siamo ancora in fase cautelare, tuttavia la Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento del Riesame che confermava la misura cautelare in carcere. Motivo per il quale abbiamo ragionevoli possibilità che la Corte di Cassazione sia entrata nel merito dei gravi indizi, anche perché il nostro ricorso entrava nel merito della valutazione del quadro indiziario, quindi l'intero impianto accusatorio posto a base della misura cautelare”. E' quanto afferma Giovanni Annunziata, avvocato di Giuseppe Cipriano, imprenditore coinvolto nell'inchiesta per l'omicidio di Angelo Vassallo. Nelle scorse ore la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati da tre dei quattro indagati (oltre a Cipriano, anche Fabio Cagnazzo e Lazzaro Cioffi), annullando l'ordinanza e rinviando gli atti al Tribunale del Riesame di Salerno.