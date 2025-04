Giallo a Nocera Inferiore: 17enne muore dopo l'arrivo in ospedale Il sospetto dei carabinieri è che abbia accusato un malore mentre era a lavoro, disposta l'autopsia

È giallo a Nocera Inferiore per la morte di un 17enne di nazionalità marocchina. Il giovane è deceduto nell'ospedale Umberto I, dove era arrivato nella serata di venerdì in gravi condizioni. Diverse le risposte che dovrà dare l'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore che ha delegato le indagini ai carabinieri del Reparto Territoriale. I militari, agli ordini del tenente colonnello Gianfranco Albanese, stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita del minorenne, ipotizzando che possa aver accusato un grave malore mentre stava lavorando, forse in maniera irregolare. Il 17enne, infatti, è stato accompagnato in ospedale con un'auto. Insieme a lui c'erano due persone che, dopo la presa in carico, si sono allontanate. Ricoverato in Rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo. I carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità soltanto grazie al rilievo delle impronte digitali in quanto il ragazzo era sprovvisto di documenti. Nelle ore successive al decesso è stato ascoltato anche un fratello del 17enne ed alcune persone informate sui fatti. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte.