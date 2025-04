Nocera Inferiore, 17enne morto in ospedale: spunta una nuova ipotesi In giornata sarà effettuata l’autopsia, il sospetto è che il minore stesse lavorando prima del malore

Sono quattro gli indagati per la morte del 17enne marocchino avvenuta venerdì nell'ospedale di Nocera Inferiore. La Procura sta procedendo per omicidio colposo, con l'obiettivo di ricostruire le ultime ore di vita del minorenne e capire con certezza le cause della morte.

Il giovane era arrivato in condizioni gravissime all'Umberto I dove era deceduto dopo il ricovero in Rianimazione. Ad accompagnarlo in auto erano state due persone che, poco dopo, si erano allontanate.

Le indagini e la nuova ipotesi

Le indagini condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese, hanno consentito di appurare che, prima dell'arrivo in ospedale, il 17enne stesse lavorando in una ditta che si occupa della trasformazione del legno. Il sospetto è che possa aver avuto un malore dopo essersi ferito con un macchinario. Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia che contribuirà a chiarire in maniera certa le cause del decesso. La Procura ha disposto anche accertamenti tecnici su di un macchinario presente all'interno dell'azienda. Elementi che serviranno a chiarire la dinamica di quanto accaduto ed appurare le cause della morte del 17enne.