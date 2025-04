Incidente in tangenziale a Salerno: scontro tra auto e moto, grave un centauro Traffico in tilt e caos sull'arteria

Incidente stradale questa mattina sulla tangenziale di Salerno nei pressi dell'uscita di Mariconda. A scontrarsi, per cause ancora da accertare poco prima delle 8, due auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro caduto con violenza sull'asfalto, riportando ferite gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato in ospedale e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. In tilt il traffico sull'arteria, lunghe code in direzione Pontecagnano.