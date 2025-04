Morto il boss Antonio Pignataro: uccise Simonetta Lamberti La ragazzina di 11 anni era la figlia del magistrato di Cava de' Tirreni Alfonso Lamberti

E' morto mentre si trovava agli arresti domiciliari nella sua casa di Scalea, in Calabria il boss di Nocera Inferiore Antonio Pignataro, reo confesso dell’omicidio della piccola Simonetta Lamberti, l'11enne era la figlia del magistrato di Cava de' Tirreni Alfonso Lamberti.

Il delitto

Pignataro, 67 anni, aveva scontato una condanna a trenta anni di carcere per l’omicidio della piccola Simonetta, messo a segno il 29 maggio 1982. L'11enne morì in un agguato mentre si trovava con il padre, stava dormendo in macchina. I dettagli della morte della bambina vennero svelati dal boss, compresi i nomi dei killer.