Morta in mare in Costiera, chiuse le indagini: 4 indagati La procura ipotizza un depistaggio

Ci sarebbe stato un depistaggio sull'incidente in mare verificatosi il 3 agosto del 2023 in Costiera Amalfitana costato la vita a Adrienne Vaughan, turista e manager della casa editrice britannica che ha pubblicato anche la saga di Harry Potter. Chiuse le indagini della procura di Salerno.

I dettagli dell'incidente

Il decesso dopo la collisione tra un gozzo, dove la donna si trovava con la sua famiglia e il veliero Tortuga, a largo del fiordo di Furore. Quattro le persone iscritte nel registro degli indagati: lo skipper che timonava la barca, due armatori, l'amministratore della srl.. Le accuse: omicidio colposo per il comandante del gozzo che si sarebbe messo al timone sotto effetto di cocaina e con un tasso alcolemico oltre il limite, violando anche quello di velocità, non consentendo una rapida frenata, e non dando la precedenza al tortuga.

Agli amministratori contestato invece il concorso in frode processuale perchè rendendosi contro della mancanza di uno dei due timoni sull'imbarcazione al momento dell'impatto ne avrebbero fatto ritrovare all'indomani dell'incidente un sul fondale, secondo l'accusa, in loro possesso, ma non presente a bordo. Dalla perizia della procura non c'è nessuna responsabilità invece da parte del comandante del veliero.