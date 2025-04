Sarno: auto in fiamme nella notte, si indaga Sul posto i vigili del fuoco

Auto in fiamme la notte scorsa, in località Lavorate, a Sarno.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l'area evitando che il rogo si propagasse. Tutto è accaduto in un parcheggio condominiale. Si indaga per risalire alle cause dell'incendio.