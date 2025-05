Salerno, lancia oggetti in strada e minaccia i carabinieri con una motosega I militari sono stati costretti ad utilizzare il taser per immobilizzare l'uomo

Un uomo, in evidente stato di alterazione, ha prima lanciato oggetti in strada e, poi, all'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro i militari. È accaduto nella giornata di lunedì a Salerno, nei pressi di piazza San Francesco.

Nel primo pomeriggio gli uomini dell'Arma hanno ricevuto una richiesta d'intervento per un uomo che stava lanciando dal terzo piano diversi oggetti, alcuni dei quali avevano colpito i mezzi in transito e sfiorato alcuni passanti. Una situazione di estremo pericolo che, fortunatamente, non aveva avuto gravi conseguenze.

I militari, giunti sul posto, hanno raggiunto l'abitazione dell'uomo per gli accertamenti del caso e per capire cosa stesse accadendo. Alla vista dei carabinieri il soggetto - che sarebbe già in cura per disturbi mentali - ha dato in escandescenza, impugnando una motosega a batteria con la quale ha minacciato i militari che, a quel punto, sono stati costretti ad utilizzare il taser per immobilizzare l'uomo. Successivamente sono stati adottati tutti i provvedimenti del caso.