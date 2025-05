Eboli, auto finisce fuori strada e si ribalta: ferito un 91enne I vigili del fuoco hanno estratto dal veicolo i passeggeri

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 14 sull'autostrada A2 direzione Nord, all'altezza di Eboli. Per cause da accertare una Toyota Yaris con a bordo quattro persone è finita fuori strada, ribaltandosi oltre il guard rail. I vigili del fuoco di Eboli sono prontamente intervenuti per liberare gli occupanti del veicolo, affidandoli alle cure del 118 e mettere in sicurezza la vettura.

A bordo anche un uomo di 91 anni che ha avuto la peggio, riportando traumi e qualche frattura agli arti. Tutte le persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state trasferite presso struttura ospedaliera.