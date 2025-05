Incendio al supermercato di Pontecagnano: in azione i vigili del fuoco Il rogo divampato all'interno di un container

Vasto incendio questa mattina al supermercato Lidl di Pontecagnano. I vigili del fuoco sono stati allertati per un rogo divampato all'interno del container compattatore del cartone, nell'area di carico/scarico merci dell'attività commerciale.

L'operazione

I caschi rossi di Salerno sono intervenuti con una squadra e un'autobotte per estinguere le fiamme, le cui origini sono da accertare. È stata fatta intervenire la ditta appaltatrice per spostare il container e permettere ai soccorritori di aprirlo per farlo raffreddare completamente e bonificare il tutto. Non si registrano feriti.