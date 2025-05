FOTO e VIDEO. Paura sull'autostrada A2: auto in transito prende fuoco Fondamentale l'intervento dei vigili del fuoco

Un'auto ha improvvisamente preso fuoco sulla Salerno-Reggio Calabria in direzione Nord all'altezza del chilometro 20 + 900, nei pressi dello svincolo di Pontecagnano Faiano. Per cause ancora ignote, una Fiat Scudo in transito è stata avvolta dalle fiamme, costringendo il conducente ad accostare velocemente e ad abbandonare il veicolo. All'arrivo dei Vigili del Fuoco la vettura era completamente bruciata. Ai caschi rossi il compito di spegnere le fiamme e raffreddare il mezzo, dopo averlo messo in sicurezza, ed affidarlo al recupero della ditta autorizzata. Sul posto anche la Polizia Stradale e l'ANAS. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.