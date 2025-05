Il Riesame respinge il ricorso: Franco Alfieri resta agli arresti domiciliari Torna in libertà la sorella Elvira: è la prima indagata a lasciare i domiciliari

Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, resta agli arresti domiciliari. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame, respingengo la richiesta che era stata presentata dai legali Agostino De Caro e Domenicantonio D'Alessandro per l'inchiesta legata al presunto patto elettorale politico-mafioso che, lo scorso 27 marzo, portò all'arresto di dieci persone. I legali, adesso, attendono di conoscere le motivazioni per valutare la possibilità di ricorrere in Cassazione.

È tornata in libertà, invece, Elvira Alfieri, sorella dell'esponente politico che era finita ai domiciliari nell'inchiesta per presunti appalti truccati al comune di Capaccio Paestum che, nello scorso mese di ottobre, portò all'arresto di 6 persone (tra cui anche Franco Alfieri).

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha accolto l'istanza dei legali di Elvira Alfieri, rimettendola in libertà a distanza di 7 mesi da blitz. La sorella dell'esponente dem è la prima indagata a lasciare i domiciliari nell'ambito del primo filone d'inchiesta. Ora si attendono le decisioni del Tribunale di Vallo della Lucania dove il fascicolo è stato trasferito da Salerno per questioni legate alla competenza territoriale.