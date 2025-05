Neonata morta dopo la nascita a Nocera Inferiore: disposta l'autopsia Sequestrata la cartella clinica, i genitori si sono rivolti ai carabinieri

Si terrà lunedì prossimo l'autopsia della neonata deceduta subito dopo essere venuta alla luce all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. I carabinieri, ai quali si sono rivolti i familiari sporgendo denuncia, hanno già sequestrato la cartella clinica. Sulla vicenda ha aperto un'inchiesta la procura di Nocera Inferiore.

I dettagli

Da chiarire se vi siano state responsabilità da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la giovane mamma. La donna si era recata in ospedale qualche giorni prima dalla data prevista per il parto a causa della rottura delle acque. Avebbe chiesto più volte, nel corso delle 24 ore di travaglio, di essere sottoposta a parto cesareo, ottenendo però il rifiuto dell'equipe medica di ginecologia.