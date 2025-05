Incidente in moto tra Eboli e Campagna: perde la vita un 26enne Inutili i soccorsi, indagini in corso da parte della Polizia Stradale

Ancora strade di sangue in provincia di Salerno. Nel pomeriggio un 26enne ha perso la vita sull'autostrada A2 del "Mediterraneo", nei pressi dello svincolo di Campagna, in direzione Sud. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il giovane, che era in sella ad una moto di grossa cilindrata, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L'impatto con l'asfalto è stato violentissimo, provocando il decesso del centauro. I sanitari del Vopi, intervenuti con un'ambulanza ed un'auto medica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polstrada per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed appurare i motivi che hanno procato la caduta dal mezzo.

La tragedia consumatasi questo pomeriggio, purtroppo, riaccende il dibattito sulla pericolosità di quel tratto di autostrada che, troppo stesso, è stato teatro di tragedie o di gravi incidenti.