Auto si ribalta in via Wenner, uomo trasportato in codice rosso al Ruggi Paura nella zona industriale di Salerno

È un sabato pomeriggio maledetto per la sicurezza stradale in provincia di Salerno. Oltre all'incidente mortale avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo e che è costato la vita ad un centauro 26enne, anche a Salerno città si è verificato un grave incidente. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in via Wenner, nella zona industriale. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata.

L'uomo che era alla guida, un 60enne, ha riportato politraumi ed un trauma cranico. Estratto dalla vettura dai vigili del fuoco, è stato soccorso dai sanitari di Vopi e Croce Bianca, intervenuti con un'auto medica ed un'ambulanza. Gli operatori del 118, dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in codice rosso nell'ospedale di Salerno.