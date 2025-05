Pontecagnano Faiano, trovato in possesso di 2 chili di droga: arrestato Operazione della Guardia di Finanza di Cava de' Tirreni

A Pontecagnano Faiano, personale della Guardia di Finanza della Compagnia di Cava de' Tirreni ha proceduto all'arresto di M.A. per il reato di "detenzione di sostanza stupefacente". Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo a seguito di perquisizione, è stato individuato in possesso di circa 2 chilogrammi di hashish, suddivisa in panetti di diverse grammature e dosi

singole, un bilancino di precisione, un coltello ed uno smartphone verosimilmente utilizzati per l'attività di spaccio.