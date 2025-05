Salerno, 78enne morto sul lungomare killer: la figlia lancia un appello Oscar D'Antonio aveva perso la vita in un incidente

È un appello che va dritto al cuore quello lanciato attraverso i social da Deborah D'Antonio, la figlia del 78enne Oscar D'Antonio deceduto sabato 10 maggio nell'ospedale di Salerno in seguito all'incidente stradale avvenuto due giorni prima a Lungomare Marconi e nel quale erano rimasti coinvolti uno scooter e un'auto.

La donna, attraverso i social, ha invitato tutti ad attivarsi per recuperare il telefono cellulare del padre, scomparso dalla scena dell'incidente.



«Buongiorno, l’8/05 durante l’incidente sulla Lungomare mio padre ha perso il telefono. Sulla scena dell’incidente il telefono è stato preso e non restituito, lo vorrei indietro solo per i ricordi che sono custoditi lì. Nel caso scrivetemi in privato», ha scritto sui social Deborah D'Antonio, ottenendo subito decine di condivisioni e commenti.

Una gara di solidarietà che, si spera, possa aiutare la donna a recuperare il cellulare del papà, non per il valore economico ma per l'immenso valore affettivo legato ai ricordi contenuti all'interno.