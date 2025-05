Furto e rapina, non rispetta i domiciliari: arrestato In azione la polizia

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un provvedimento di carcerazione e sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di L.A. - responsabile di furto e rapina - in quanto inosservante delle prescrizioni degli arresti domiciliari.

I dettagli

L’uomo fu arrestato nel 2024 sul lungomare Trieste dalla squadra volante della Questura di Salerno, per aver, in evidente stato di ebbrezza, aggredito e rapinato un passante e tentato il furto di un’autovettura, i cui finestrini erano stati totalmente danneggiati, e nella quale lo stesso si era nascosto alla vista degli operanti.

La Questura di Salerno, al termine della detenzione in carcere, provvederà all’espulsione dal territorio nazionale dello straniero e conferma il proprio impegno quotidiano nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e l’effettività delle misure restrittive, contrastando ogni forma di illegalità e ogni tentativo di sottrarsi alla giustizia.