Antenna di 18 metri davanti spiaggia Palinuro, sequestrata area In azione i carabinieri forestali del parco del Cilento

I Carabinieri Forestali del reparto Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e del nucleo di Pisciotta hanno sequestrato a Palinuro, frazione del comune di Centola (Salerno), un'area nella quale era in via di realizzazione un'antenna fissa per telefonia che, se realizzata, avrebbe raggiunto l'altezza di 18 metri.

I dettagli

Il gip del Tribunale di Vallo della Lucania ha convalidato il sequestro d'urgenza, emesso dalla Procura vallese. I lavori, che al momento risultano sospesi, sono stati realizzati a poco più di 150 metri dal mare e sono consistiti in un basamento fondale dell'impianto Stazione Radio Base (Srb), rappresentato da un plinto di cemento armato delle dimensioni in pianta di circa 4 metri x 4, con opere di scavo e movimento terra che interessavano complessivamente una superficie di 64 mq e l'asportazione di un volume di terreno pari a circa 100 mc, sul quale era previsto poi il successivo montaggio del palo metallico flangiato, di altezza complessiva di 18 metri.

Le opere, inoltre, sono state poste in essere su di uno spazio altimetricamente sopraelevato rispetto alla linea di costa. Il luogo di realizzazione è sottoposto a vincolo paesaggistico ed è prospieciente alla spiaggia delle Saline, una delle spiaggie più rinomate del Cilento, descritta come di "elevatissimo valore ambientale e paesaggistico". Le opere fin qui realizzate, a parere della Procura convidiso dal gip, hanno causato un'alterazione permanente delle bellezze naturali tenuto conto sia dei materiali utilizzati, quale l'uso del cemento, sia delle opere connesse comportanti scavo e recinzioni.